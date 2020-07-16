Екатеринбург, , 18:39 — REGNUM В Свердловской области реки Тальтия и Ивдель за последнее время стали чище. Это признают и местные жители.

Как отмечают в УГМК, в 2017 и 2018 годах отмечалось загрязнение этих водоёмов. Причина была в обилии осадков и особенностями геологического строения. В почве было много руды. Однако в настоящее время вода в реках возвращается к первоначальной чистоте. Это подтверждают живущие поблизости манси, об этом же говорят и итоги мониторинга рек.

Ряд общественников со своей стороны «рисуют» совершенно иную картину. Делается это то ли ради поиска скандальных кадров, то ли потому, что данные «экологи» не разбираются в ситуации. Они проникают на территорию Северного медно-цинкового рудника АО «Святогор», снимают высохший лес и выдают его за результаты производственной деятельности. При этом в действительности подобные участки появляются из-за влияния болотистой почвы на корневую систему деревьев и встречаются в тайге повсеместно, в чём можно убедиться, просто посмотрев на спутниковую карту. Их можно обнаружить и в таких местах, где вообще не ступала нога человека.

Автор одного з фильмов пожаловался на то, что вода его обожгла. На самом деле эта вода скапливается в замкнутый пруд-отстойник объёмом 1500 м3, который не имеет водоотводных канав. Вся вода с находящихся поблизости отвалов собирается в него и транспортируется на новые очистные.

В УГМК добавляют, что работы по реконструкции имеющихся временных очистных сооружений идут круглосуточно. Проект дополнительно предусматривает полный сбор и перехват подотвальных вод с Шемурского месторождения. Сейчас имеются два пруда, а в планах ещё шесть. Закончить реконструкцию планируется в 2021 году. АО «Святогор» ведёт все работы под жёстким контролем надзорных органов.

Ситуация на севере области с каждым днем стабилизируется. Что вполне объяснимо — УГМК вкладывает в природоохранную деятельность миллиарды рублей.