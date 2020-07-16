Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Июньский рост розничных продаж в США на 7,5% относительно мая, превзошел самые оптимистические прогнозы, сообщает 16 июля Reuters со ссылкой на пресс-релиз министерства торговли США.

По утверждению агентства, все опрошенные аналитики ожидали роста этого показателя не более 5%.

При этом указано, что майский показатель роста пересчитан и стал равен 18,2%, хотя ранее он оценивался цифрами 17,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли США ежемесячно публикует показатели розничных продаж в стран, считая их важнейшими индикаторами состояния экономики США и уровня доверия потребителей к экономике.

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