Ростов-на-Дону, , 18:28 — REGNUM Привлечение беспилотных комбайнов к жатве является принципиально новым шагом для Ростовской области. На это указал донской губернатор Василий Голубев.

«Это возможность за значительно меньший промежуток времени убрать большие площади. То, что мы увидели только что, — это принципиально новый шаг для Ростовской области, и он будет востребован. У нас крупнейшее поле России сегодня — свыше 3,3 млн га. Для нас эта техника — обновлённая, роботизированная, с применением новых систем — очень актуальна», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в день запуска новых роботизированных технологий уборки урожая на базе искусственного интеллекта, разработанных компанией Cognitive Pilot, в Ростовскую область прибыл президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Вместе с руководством региона он посетил Октябрьский сельский район.

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