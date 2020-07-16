Ростов-на-Дону, 16 июля 2020, 18:28 — REGNUM Привлечение беспилотных комбайнов к жатве является принципиально новым шагом для Ростовской области. На это указал донской губернатор Василий Голубев.

Комбайны-роботы
Комбайны-роботы
Donland.ru

«Это возможность за значительно меньший промежуток времени убрать большие площади. То, что мы увидели только что, — это принципиально новый шаг для Ростовской области, и он будет востребован. У нас крупнейшее поле России сегодня — свыше 3,3 млн га. Для нас эта техника — обновлённая, роботизированная, с применением новых систем — очень актуальна», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в день запуска новых роботизированных технологий уборки урожая на базе искусственного интеллекта, разработанных компанией Cognitive Pilot, в Ростовскую область прибыл президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Вместе с руководством региона он посетил Октябрьский сельский район.

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