Нижний Новгород, , 18:24 — REGNUM В этом году в Нижегородской области вырастят три миллиона сеянцев сосны по контейнерным технологиям, — сообщает департамент лесного хозяйства Нижегородской области.

Сосны Messir

Сеянцы сосны будут выращивать в центре лесного семеноводства Нижегородской области «Семеновский спецсемлесхоз». Для проведения работ закуплена техника и оборудование на 4 млн рублей. Объемы посадочного материала увеличены вдвое. Это позволит обеспечивать сырьем не только Нижегородский регион, но и соседние.

«Отличительная особенность использования посадочного материала с закрытой корневой системой при посадке леса — это высокая приживаемость высаженных сеянцев, а также возможность транспортировки и практически круглогодичного цикла посадки новых деревьев», — пояснил директор «Семновского спецсемлесхоза»Алексей Кленков.

Нижегородская область одной из первых в стране с 1999 года стала применять контейнерные технологии для выращивания сеянцев.