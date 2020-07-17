Москва, , 05:43 — REGNUM Стоит либеральному лагерю российских оппозиционеров заговорить об эпохе Владимира Путина, как вновь и вновь начинают повторяться все те же навязшие в зубах мантры про «бедность» и «дальнейшее обнищание» российского населения. Почему оба этих утверждения явно противоречат наблюдаемой картине, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Очередь за айфоном у магазина на Тверской улице в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пожалуй, самым лучшим опровержением тезиса о нелюбви населения страны к ее руководству служат итоги последнего голосования по поправкам к Конституции. Две третьих проголосовавших за поправки это мощнейшая база опоры, подделать которую, нарисовав нужный процент, просто нереально. Но и не только этот факт подтверждает наличие поддержки, которую российское население оказывает нынешнему курсу.

И кстати — кто купил в России в прошлом году 30 миллионов смартфонов? Те самые «бедные и нищающие», по мнению либеральных оппозиционеров, российские граждане. При общей численности населения России получается, что новый смартфон себе купил каждый пятый житель страны. Чем еще можно опровергнуть инсинуации?

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Почему либералы принижают экономические достижения эпохи Путина».