Пекин, , 17:52 — REGNUM В Китае обнародованы данные по динамике инвестиций государственных предприятий в основные производственные фонды. Как сообщает 16 июля Синьхуа со ссылкой на официальные данные Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР, вложения выросли более, чем на 7% и достигли 1 трлн юаней (около 143 млрд долларов) в годовом исчислении.

Отмечается, что несмотря на эпидемию коронавируса, центральные госпредприятия во втором квартале наращивали ежемесячные инвестиции темпами, на 11,7% превышающими показатели первого квартала.

Официальные данные подчеркивает, что приоритетными направлениями и отраслями инвестиций стали энергетика, автомобилестроение, телекоммуникации, металлургия, в которых темпы роста превысили отметку в 15%.