Бишкек, 16 июля 2020, 17:41 — REGNUM Киргизия заняла 133-е место среди 135 государств и территорий в рейтинге самых дорогих и самых дешевых стран для жизни, составленном аналитиками исследовательского агентства Numbeo.
Дешевле чем в Киргизии обходится проживание только в Индии и Пакистане.
Наиболее дорогими среди постсоветских республик признаны Эстония — 52-я позиция в рейтинге, Латвия — 58-я и Литва — 69-я.
Затем следуют Армения — 106-е место, Россия — 107-е, Молдавия — 108-е, Белоруссия — 112-е, Азербайджан — 115-е, Казахстан — 116-е и Украина — 121-е.
Замыкают список Грузия — 123-е место, Узбекистан — 130-е и Киргизия — 133-е.
Таджикистан и Туркмения в рейтинг включены не были.
Самыми дорогими странами и территориями в мире авторы рейтинга назвали Бермуды, Швейцарию и Норвегию.
Также в ТОП-10 попали Исландия, Япония, Дания, Люксембург, Багамы, Израиль и Сингапур.
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