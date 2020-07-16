Бишкек, , 17:41 — REGNUM Киргизия заняла 133-е место среди 135 государств и территорий в рейтинге самых дорогих и самых дешевых стран для жизни, составленном аналитиками исследовательского агентства Numbeo.

Дешевле чем в Киргизии обходится проживание только в Индии и Пакистане.

Наиболее дорогими среди постсоветских республик признаны Эстония — 52-я позиция в рейтинге, Латвия — 58-я и Литва — 69-я.

Затем следуют Армения — 106-е место, Россия — 107-е, Молдавия — 108-е, Белоруссия — 112-е, Азербайджан — 115-е, Казахстан — 116-е и Украина — 121-е.

Замыкают список Грузия — 123-е место, Узбекистан — 130-е и Киргизия — 133-е.

Таджикистан и Туркмения в рейтинг включены не были.

Самыми дорогими странами и территориями в мире авторы рейтинга назвали Бермуды, Швейцарию и Норвегию.

Также в ТОП-10 попали Исландия, Япония, Дания, Люксембург, Багамы, Израиль и Сингапур.