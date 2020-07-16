Тюмень, , 17:37 — REGNUM В Тюменской области в первом полугодии 2020 года вырастили рыбы на 300 тонн больше, по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента АПК.

Всего за шесть месяцев 2020 года полутора в регионе выращено 1,5 тыс. тонн рыбы. Из них 330 тонн сиговых, 366 тонн карпа, 195 тонн щуки, 113 тонн сома.

Продолжается культивирование тюменской пеляди, судака, окуня, форели и осетровых.

Отмечается, что на сегодня в Тюменской области действует 161 рыбоводный участок, общей площадью 55,2 тыс. га. Товарное рыбоводство на территории региона осуществляют 69 рыбоводных хозяйств: 42 юридических лица и 27 ИП.