Ярославль, , 17:28 — REGNUM ПАО «Славнефть-ЯНОС» и авторский коллектив специалистов Ярославского НПЗ стали лауреатами первой премии международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок Минэнерго России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Ярославский НПЗ «Славнефть-ЯНОС»

Премии была удостоена работа «Увеличение выпуска дизельного топлива зимнего направлением балластных фракций помимо депарафинизации». Производство зимнего дизельного топлива, которое может использоваться при низких температурах, особенно актуально в связи с активным освоением Арктики.

В «Славнефть-ЯНОС» усовершенствовали известный способ выпуска зимнего топлива — депарафинизацию летнего дизельного топлива. Суть технологии в разделении исходного топлива на фракции. После разделения часть топлива, так называемые балластные фракции, уже обладают характеристиками зимнего топлива. После этого остается лишь произвести депарафинизацию оставшейся части исходного продукта.

Такая схема позволила увеличить производство зимнего дизельного топлива на имевшихся мощностях при существенном снижении затрат. Технология внедрена в 2014 года, а в 2017—2019 годах была усовершенствована. Теперь она получила и высокую оценку экспертного сообщества.

«Получение премии Министерства энергетики — это результат эффективной работы всех служб предприятия и творческого подхода к своей работе инженеров исследовательской лаборатории. Наши коллеги из Татарстана уже заинтересовались данной схемой производства и прорабатывают вопрос о возможности ее применения на предприятиях республики», — рассказал генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.

Благодаря внедрению собственных разработок ПАО «Славнефть-ЯНОС» увеличило выпуск зимнего дизельного топлива в 2,4 раза.

Всего на конкурс Минэнерго было представлено 198 работ от 86 предприятий нефтегазовой отрасли, угольной и торфяной промышленности, электроэнергетике, возобновляемой энергетике, трубопроводному транспорту, атомной энергетике и горнодобывающей промышленности.

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