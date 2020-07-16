Бишкек, 16 июля 2020, 17:25 — REGNUM Правительство Киргизии решило с июля увеличить на 25−30% компенсационные выплаты медикам, лечащим пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 16 июля, на брифинге заявил заместитель председателя фонда обязательного медстрахования Акылбек Калыков.
Читайте также: Нет врачей, ИВЛ, свободных коек — больная рассказала о ситуации в Киргизии
По его словам, теперь врачи, занимающиеся лечением больных с диагнозом COVID-19, будут получать за сутки работы в карантинных зонах до 3000 сомов (2700 рублей).
Замглавы ФОМС отметил, что на выплату этих компенсаций потребуется ежемесячно изыскивать дополнительные 200 млн сомов (182,4 млн рублей).
Читайте также: Киргизские чиновники провалили подготовку к COVID, но увольнять их не будут