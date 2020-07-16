Москва, , 17:20 — REGNUM Участники продовольственного рынка жалуются на непрозрачность контроля качества пищевой продукции, грозящую бизнесу штрафами и репутационными потерями. В связи с этим Российский союз предпринимателей и промышленников (РСПП) выступил с предложением о внесении ряда поправок в надзорное законодательство, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в письме РСПП на имя главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой отмечается, что отбор проб в настоящее время осуществляется непрозрачно и в закрытом режиме, что создаёт «возможность для подтасовки результатов испытаний в коррупционных целях». Подчёркивается, что исследование продукции из одной и той же партии в разных лабораториях может давать противоположный результат.

В РСПП предлагают автоматизировать отбор проб пищевых продуктов для ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-эпидемиологического контроля, а также ввести их обязательную видеофиксацию процедуры на всех этапах — от изъятия проб до загрузки их в шифровальный аппарат.

В Роспотребнадзоре заявили, что рассмотрят предложение РСПП, однако заверили, что все испытательные лабораторные центры ведомства, аккредитованные в соответствии с законодательством, подтвердили свою компетенцию, что позволяет гарантировать беспристрастность, независимость и конфиденциальность при отборе проб. В Минсельхозе, как сообщается, не ответили на запрос издания.