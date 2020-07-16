Бишкек, , 17:15 — REGNUM В Киргизии медицинским работникам, работающим в очагах коронавирусной инфекции, выплатили в общей сложности около 503,6 млн сомов (459,4 млн рублей). Об этом сегодня, 16 июля, на брифинге сообщил заместитель председателя фонда обязательного медстрахования Акылбек Калыков.

По его словам, компенсационные выплаты за все время получили 24 933 медика.

Также замглавы ФОМС отметил, что на компенсационные выплаты из республиканского бюджета и бюджета фонда обязательного медстрахования дополнительно было выделено 233,7 млн сомов (около 213,2 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что с момента объявления пандемии коронавирусом в Киргизии заразились не менее 1 980 медицинских работников. В том числе за последние сутки заражение диагностировано у 96 медиков. Шесть медицинских работников умерли от COVID-19.