Киев, , 17:08 — REGNUM Долг Украины перед Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) составляет $6,7 млн. Об этом заявил лава представительства ВОЗ в Киеве Ярно Хабихт.

«Если говорить об общей сумме, то это $6,7 млн. Платиться этот долг будет долями в течение 2020−21 годов», — сказал он в интервью «РБК-Украина».

Чтобы иметь право голоса на Всемирной ассамблее здравоохранения, Киев должен погасить свою задолженность. Ежегодный взнос Украины в ВОЗ составляет $273 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что благодаря «внешним и внутренним источникам финансирования» Украина намерена закрыть максимальную потребность в заимствованиях по внешнему рынку, чтобы погасить внешний долг государства.

По его словам, Украина в этом году рассчитывает прежде всего на выплаты МВФ, макрофинансовую помощь Европейской комиссии и кредиты от Всемирного банка.

По официальным данным, соотношение валового внешнего долга Украины к ВВП сократилось с 78,6% до 76% в первом квартале 2020 г., но проблема в том, что нынешний год является «пиковым» в плане долговых выплат.