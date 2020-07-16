Тюмень, , 17:03 — REGNUM Жители Тюменской области с 20 марта по 30 июня 2020 года реструктурировали кредиты на сумму более 8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центробанка РФ.

Банки получили от тюменцев 29,5 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов и кредитные каникулы. По 17,4 тыс. обращений принято положительное решение. Объем задолженности по реструктурированным кредитам составил 8,1 млрд рублей.

Кроме того, банки предоставили тюменцам отсрочку по кредитам на 1,2 млрд рублей. Поступило 5,6 тыс. заявлений с просьбой о кредитных каникулах, одобрены 52% из них.