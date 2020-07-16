Москва, , 17:00 — REGNUM Темпы восстановления и темпы изменения ВВП России во многом сейчас зависят от внешней конъюнктуры финансовых рынков и перспектив мировой экономики, считает руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 16 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Если мировая экономика в 2021 году будет готова (а вероятность этого весьма высока) восстановиться и продемонстрировать темпы роста не менее 3% годовых, то опережающий спрос на импортируемые российскими производителями товары, восстановление цен на сырьевые товары, спрос на российские долговые инструменты позволят ощутить уже в IV квартале 2020 года экономический подъем в России и рост инвестиций в сектора экономики, наиболее успешно приспособившиеся к новым экономическим и технологическим нормальностям, пройдя цифровую трансформацию», — считает Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ снижение ВВП России во II квартале 2020 года составило 9,5−10% в годовом выражении.