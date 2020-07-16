Москва, , 16:59 — REGNUM Падение ВВП во II квартале 2020 года в пределах 10% было ожидаемым событием и даже относительно оптимистичным сценарием, так как пессимистичный сценарий сулил падение до 15% в первом полугодии, считает руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 16 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Центрального банка РФ о том, что снижение ВВП России во II квартале 2020 года составило 9,5−10% в годовом выражении.

«Падение ВВП второго квартала в пределах 10% было ожидаемым событием и даже относительно оптимистичным сценарием, так как пессимистичный сценарий сулил падение до 15% в первом полугодии. Возможно, величина падения будет уточнена Росстатом в лучшую сторону, так как восстановление экономики после отмены изоляционных ограничений существенно повлияло на показатели последних недель квартала, — сказал Ордов. — Данные за второй квартал оставляют в силе ожидаемый диапазон падения ВВП по итогам 2020 года в диапазоне 5−7%, что приведет к потере ВВП в сумме от 5 до 8 трлн руб. В этих условиях III квартал останется в зоне отрицательного показателя динамики ВВП, но меры государственной поддержки, отложенный спрос и восстановление кредитования станут основой устойчивого, хоть и медленного, восстановления экономики России».

Как подчеркнул экономист, уже четвертый квартал 2020 года вполне может стать сопоставимым с аналогичным показателем 2019 года, либо при благоприятных условиях квартальный ВВП сможет выйти в небольшой плюс.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что падение ВВП России во II квартале может составить более 8%, но меньше 10%.