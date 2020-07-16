Москва, , 16:57 — REGNUM В данный момент на российском рынке происходят два параллельных процесса: с одной стороны, массовый отток иностранного капитала, с другой — пришло рекордное количество частных неквалифицированных инвесторов, которым удалось поддержать этот рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявила главный редактор Investing.com Россия Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала слова главы МВФ Кристаллины Георгиевой о том, что вторая волна пандемии чревата осложнениями экономического кризиса.

«Вторая волна коронавируса действительно вероятна, однако неизвестно, будут ли власти снова реагировать карантином на повышающуюся угрозу разрастания пандемии, — отметила Кошелева. — Экономика всего мира понесла такие колоссальные убытки в связи с локдауном, что не исключено, что меры по обеспечению безопасности здоровья граждан будут ограничены обязательным ношением масок и перчаток в общественных местах, но не закрытием стран. Впрочем, даже эти меры безопасности частично снизят потребительскую активность. На экономику РФ будут влиять в первую очередь цены на доллар и нефть, как это и произошло во время первой волны пандемии. Благодаря соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи и росту спроса на нефть вероятность роста цены за баррель остается высокой, что послужит позитивным фактором для рубля».

При этом Кошелева отметила, что в настоящее время на российском рынке происходят два параллельных процесса: с одной стороны, массовый отток иностранного капитала, с другой — на рынок пришло рекордное количество частных неквалифицированных инвесторов, которым удалось поддержать российский рынок. Такое своеобразное импортозамещение будет дополнительно простимулировано законом о неквалифицированных инвесторах, который должен быть принят в ближайшее время.

«Этот закон сократит возможность для граждан РФ, которые начали массово пользоваться удобными «маркетплейсами» для инвестиций от крупнейших банков страны, инвестировать в иностранные акции и позволит сконцентрироваться на инвестициях в российскую экономику», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что до пандемии коронавируса мировая экономика уже стояла перед началом структурного кризиса.