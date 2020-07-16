Москва, 16 июля 2020, 16:57 — REGNUM В данный момент на российском рынке происходят два параллельных процесса: с одной стороны, массовый отток иностранного капитала, с другой — пришло рекордное количество частных неквалифицированных инвесторов, которым удалось поддержать этот рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявила главный редактор Investing.com Россия Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала слова главы МВФ Кристаллины Георгиевой о том, что вторая волна пандемии чревата осложнениями экономического кризиса.
При этом Кошелева отметила, что в настоящее время на российском рынке происходят два параллельных процесса: с одной стороны, массовый отток иностранного капитала, с другой — на рынок пришло рекордное количество частных неквалифицированных инвесторов, которым удалось поддержать российский рынок. Такое своеобразное импортозамещение будет дополнительно простимулировано законом о неквалифицированных инвесторах, который должен быть принят в ближайшее время.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что до пандемии коронавируса мировая экономика уже стояла перед началом структурного кризиса.