Москва, , 16:43 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 10 июля составил $574,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На 3 июля международные резервы страны составляли $569,8 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $4,4 млрд, или на 0,8%.

Как отмечается в комментарии регулятора, рост показателя произошёл главным образом «под воздействием положительной переоценки».

По состоянию на начало июля, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов иностранная валюта составляла $426,64 млрд, специальные права заимствования — $6,68 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,76 млрд, монетарное золото — $130,79 млрд.