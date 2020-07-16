Липецк, , 16:36 — REGNUM В Липецкой области специалисты компании «ИстАгро Дон» вышли на строительную площадку первого в России завода по производству пребиотиков. Общая стоимость проекта составляет около 2,7 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении инвестиций и инноваций.

«ИстАгро Дон» реализует крупный инновационный проект в особой экономической зоне регионального уровня «Данков» по производству инулина, фруктолигосахарида, сиропа высокой фруктозы. Они применяются в производстве продуктов питания и напитков, а также в производстве продуктов для здоровья.

Запуск производственных линий намечен на 2021 год. Планируется реализация продукции в регионы РФ и экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. На предприятии будет создано 80 рабочих мест.

Для создания импортозамещающего производства по производству группы ингредиентов, обладающих пребиотическими свойствами для нужд пищевой промышленности, биофармацевтики и животноводства, ООО «ИстАгро Дон» получило от МСП Банка кредит на сумму 955 млн рублей. Финансовая поддержка оказана в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ по субсидированию финансирования сельхозпроизводителей.

«Даже в сегодняшней сложной для инвестиций ситуации в регионе ведется постоянная работа по созданию благоприятного делового климата. Если регион не интересен для инвесторов, то он не имеет шансов для развития. Есть инвестиции — есть будущее», — заявил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.