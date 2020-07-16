Липецк, , 16:28 — REGNUM В Липецкой области зерновые и зернобобовые культуры убирают в пяти районах из 18. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

Первыми к обмолоту озимой пшеницы приступили хозяйства Добринского района. Они уже собрали 16,5 тысячи тонн с 3,5 тысячи гектаров. Также страда началась в Грязинском, Усманском, Хлевенском и Липецком районах. Аграрии убирают озимую пшеницу, ячмень и горох. На данный момент собрано почти 32 тысячи тонн. Средняя урожайность составила 45,5 центнера с гектара.

Всего в регионе предстоит убрать почти 800 тысяч гектаров озимых и яровых зерновых и зернобобовых культур. Инспектируя ход уборочных работ, глава региона Игорь Артамонов отметил высокий уровень технологий и оснащения в сельском хозяйстве.

«У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Уверен, что в этом году аграрии подтвердят и превзойдут свои высокие достижения, обеспечив хлебом и свой регион, и другие субъекты и государства. Будем активнее внедрять научные разработки в региональный сектор АПК, чтобы выходить в мировые лидеры. Будем работать над тем, чтобы все лучшие технологии пилотировались у нас», — заявил Игорь Артамонов.