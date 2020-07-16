Москва, , 16:27 — REGNUM За последние шесть месяцев покупатели чаще стали пользоваться услугами российских интернет-магазинов, сообщает 16 июля Sberbank CIB на основе данных «Потребительского индекса Иванова».

В частности, доля интернет-покупателей выросла с января 2020 года с 65 до 68%. При этом новые пользователи интернет-магазинов в первую очередь идут на российские виртуальные площадки.

При этом Sberbank CIB считает, что зарубежные интернет-магазины могут вернуть себе российских покупателей если предложат более выгодные цены. Однако этому процессу может помешать то, что с 1 января без пошлины из зарубежного интернет-магазина можно получать товары на сумму не более 200 евро.

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