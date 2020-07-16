Москва, , 16:19 — REGNUM Для борьбы с продажей просроченных товаров Россия могла бы воспользоваться опытом европейских стран, считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он 16 июля прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM идею депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР), предложившего выплачивать гражданам, которые обнаружат на прилавках продукты питания с истекшим сроком годности, 50% штрафа, выписанного магазину за такое нарушение.

«Подобные нарушения являются зоной ответственности торговых предприятий и непосредственных сотрудников каждого магазина, которые следят за сроками годности и упаковкой выставляемых товаров. Отрасль давно выработала практики борьбы с просрочкой — не через кнут, а через знание своего потребителя и взаимную пользу, — сказал Завьялов. — В европейских странах есть успешный опыт, когда магазины распродают товар с подходящим к истечению сроком годности с максимальным дисконтом или просто передают такие продукты на благотворительность. В обмен на это магазины получают налоговые вычеты или другие льготы. Таким образом, в выигрыше обе стороны».

Как пояснил эксперт, поощрять такие инициативы и тиражировать этот опыт было бы намного дальновиднее для интересов и потребителя, и отрасли, и именно это заслуживает серьезного внимания депутатов.

«Здесь есть реальный инструмент поддержки незащищенных слоев населения, организаций, нуждающихся в благотворительной помощи, — добавил Завьялов. — Пока в России риторика популизма в отношении законов в торговле преобладает над реальной заботой о потребителе, путь «натравливания» покупателей на магазины не решит проблемы, но приведет к дефициту».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Власов заявил, что предложенный им способ позволит повысить общественный контроль за правонарушениями, связанными с продажей просроченной продукции.

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