Москва, 16 июля 2020, 16:19 — REGNUM Для борьбы с продажей просроченных товаров Россия могла бы воспользоваться опытом европейских стран, считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он 16 июля прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM идею депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР), предложившего выплачивать гражданам, которые обнаружат на прилавках продукты питания с истекшим сроком годности, 50% штрафа, выписанного магазину за такое нарушение.
Как пояснил эксперт, поощрять такие инициативы и тиражировать этот опыт было бы намного дальновиднее для интересов и потребителя, и отрасли, и именно это заслуживает серьезного внимания депутатов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Власов заявил, что предложенный им способ позволит повысить общественный контроль за правонарушениями, связанными с продажей просроченной продукции.
Читайте ранее в этом сюжете: Власову ответили: в РФ опасаются вспышки потребительского терроризма