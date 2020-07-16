Москва, , 16:16 — REGNUM Рубль незначительно дешевеет на утренних торгах в четверг, 16 июля, на фоне усилившейся напряженности между США и КНР. Об этом 16 июля сообщил ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Доллар и рубль Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

По его словам, на днях Вашингтон отверг претензии Пекина на богатый сырьем регион в Южно-Китайском море, а Дональд Трамп потребовал лишить Гонконг особого таможенного статуса. Сегодня же стало известно, что власти США готовятся ввести визовые ограничения против сотрудников компании Huawei, сотрудников которой обвиняют в содействии нарушению прав человека в КНР.

Эксперт считает, что столь сильный негативный фон мотивирует инвесторов распродавать активы развивающихся стран и искать убежища в безопасных: доллар, йена, золото и тд.

В ближайшее время, отметил Николаев, настороженное отношение к риску со стороны инвесторов будет сохраняться: обострение отношений может привести к отмене первой фазы торговой сделки и вводу очередных пошлин на китайские товары. Учитывая свежие макроданные из Китая, которые свидетельствуют о низкой потребительской активности населения, новые барьеры должны нанести серьезный удар по ВВП страны. В свою очередь это обернется падением импорта промышленных товаров и сырья, и существенно усложнит жизнь торговым партнерам КНР.

По его словам, в качестве поддержки курса рубля выступают стартовавший налоговый период, в рамках которого отечественные экспортеры обменивают валютную выручку. Объем июльских выплат должен оказаться выше июньских благодаря заметному росту нефтяных цен, а значит и положительный эффект на рубль будет более сильным.

Николаев добавил, что 16 июля ожидается выступление главы ЕЦБ, которая может пролить свет на ситуацию в европейской экономике, а также данные по розничной торговле и заявкам по безработице в США. Отсутствие сильного негатива позволит частично снять давление с валют развивающихся стран: курс вполне может вернуться к уровню в 71 рубль за доллар.