, 16:15 — REGNUM Попытки выплат покупателям штрафов за обнаружение просроченных товаров на полках магазинов были недолговечными и непопулярными, заявил 16 июля заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM инициативу депутата Госдумы РФ Василия Власова (ЛДПР), который предложил выплачивать гражданам, обнаружившим на прилавках продукты питания с истекшим сроком годности, 50% штрафа, выписанного магазину за такое нарушение.

«Разные аналоги практики выплаты покупателям штрафов за обнаружение просроченных товаров на полках магазинов были недолговечными и непопулярными — о них предпочитали поскорее забыть их же авторы, — отметил Завьялов. — Традиционно они становились инструментами потребительского терроризма. Опыт свидетельствует, что со временем и в условиях пика экономического кризиса все благоволит массовому развитию комплекса жертвы у населения, а затем и развитию коррупции на местах. Зарегулирование рыночных отношений посредством данной инициативы вынудит магазины неоправданно перестраховываться и сужать ассортимент и объем продуктов».

Как подчеркнул эксперт, это не значит, что устанавливать правила не надо вовсе — потребитель не может справиться с нарушениями без опоры на санкции, но они должны действовать адресно, а не на всю отрасль без разбора.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил выплачивать гражданам, которые обнаружат на прилавках продукты питания с истекшим сроком годности 50% штрафа, выписанного магазину за такое нарушение.

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