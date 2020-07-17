Киров, , 05:18 — REGNUM В муниципальном бюджете Кирова предусмотрено более 511 млн рублей на содержание дорог и парковой инфраструктуры. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является муниципальное казенное учреждение «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» («УДПИ г. Кирова»). Победитель должен будет оказывать услуг по содержанию улично-дорожной сети в Кирове в течение года с момента подписания контракта.

«Услуги выполняются для обеспечения нормативного состояния объекта с целью беспрепятственного проезда автомобильных транспортных средств и движения пешеходов по улично-дорожной сети, создания условий для бесперебойного и безопасного дорожного движения, снижению уровня дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими условиями которых явились дорожные условия», — говорится, в частности, в документации.

Всего в списке указано 207 улиц, ответственность за содержание которых возложат на генерального подрядчика.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 511 564 088 рублей, данные средства предусмотрены в бюджете Кирова. Согласно документации, авансирование подрядчику не предусмотрено.