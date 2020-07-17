Киров, 17 июля 2020, 05:18 — REGNUM В муниципальном бюджете Кирова предусмотрено более 511 млн рублей на содержание дорог и парковой инфраструктуры. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является муниципальное казенное учреждение «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» («УДПИ г. Кирова»). Победитель должен будет оказывать услуг по содержанию улично-дорожной сети в Кирове в течение года с момента подписания контракта.
Всего в списке указано 207 улиц, ответственность за содержание которых возложат на генерального подрядчика.
Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 511 564 088 рублей, данные средства предусмотрены в бюджете Кирова. Согласно документации, авансирование подрядчику не предусмотрено.