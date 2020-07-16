Москва, , 16:01 — REGNUM Законопроект, направленный на поддержание и стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов и создание конкурентных условий для развития бизнеса, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андреем Макаровым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

Предлагается уточнить нормы Налогового кодекса РФ, регламентирующие порядок уплаты в России налогов с прибыли контролируемых иностранных компаний, при этом не затрагиваются вопросы, связанные с налогообложением операций, связанных с выводом финансовых ресурсов за рубеж (в виде дивидендов, процентов и прочих перечислений за пределы страны).

В частности, предполагается исключить доход в виде дивидендов и соответствующую сумму налога у источника из расчета эффективной ставки налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) для случаев, когда фактическим получателем дивидендов является контролирующее лицо — российский налоговый резидент, поскольку в данном случае КИК не имеет права распоряжаться такими дивидендами при осуществлении своей хозяйственной деятельности и не несет налогового бремени в связи с их получением.

Предлагается уточнить понятия иностранной холдинговой (субхолдинговой) компании, а также упорядочить и привести в соответствие с экономической сущностью холдинговой (субхолдинговой) деятельности критерии для освобождения прибыли КИК от налогообложения в случае, если иностранная холдинговая (субхолдинговая) компания признается активной холдинговой (субхолдинговой) компанией.

Планируется перейти от особого к общему порядку корректировки прибыли КИК применительно к операциям с производными финансовыми инструментам (ПФИ) ввиду специфики экономической природы данного вида сделок, предполагающей возможность получения только положительного или отрицательного финансового результата. Предлагается финансовые результаты от операций с ПФИ учитывать в общем порядке на основе финансовой отчетности КИК.

Кроме того, предполагается урегулировать порядок учета налога, исчисленного и (или) уплаченного КИК в иностранной юрисдикции после даты предоставления контролирующим лицом налоговой декларации в отношении прибыли КИК за соответствующий финансовый год.

Одновременно для стимулирования инвестиционной активности законопроектом предлагается предусмотреть возможность уменьшения доходов от реализации имущественных прав (долей, паев) на величину вклада, внесенного в имущество дочерних организаций, ввиду того, что вклад в имущество (так же, как и вклад в уставный капитал) по своей экономической природе является одним из способов осуществления инвестиций, направленных на получение дивидендов, а также прибыли от потенциальной продажи акций (долей) организации.

Вносится ряд поправок для устранения неопределенности правового регулирования в отношении применения инвестиционного налогового вычета и повышения привлекательности этой стимулирующей меры. К примеру, предлагается не лишать налогоплательщика права на амортизацию основного средства в части расходов на его создание (приобретение), которые не были учтены при определении инвестиционного налогового вычета, а также дать право налогоплательщику переносить неиспользованный налоговый вычет в части, зачисляемой в федеральный бюджет, на следующие периоды аналогично порядку, предусмотренному для части, зачисляемой в бюджет субъекта РФ.