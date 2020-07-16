Брюссель, , 15:44 — REGNUM В июне 2020 года в странах Евросоюза было продано на 11,7% меньше автомобилей российской марки Lada, чем в июне 2019 года. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Всего в июне в странах ЕС было продано 308 единиц Lada. В АСЕА отметили, что продажи российской марки падают в Евросоюзе шестой месяц подряд.

С января по июнь 2020 года в странах Евросоюза было продано 1146 автомобилей АвтоВАЗа. Этот показатель на 51,3% меньше по сравнению с результатом продаж аналогичного периода прошлого года.

Напомним, в первый летний месяц 2020 года в странах Евросоюза было продано на 24,1% меньше автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в странах ЕС было продано в июне 1 131 843 машины.

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