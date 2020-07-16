Москва, , 15:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп возвращает индустрию в свою страну и действует в направлении разрыва тесной интеграции с Китаем, однако через год могут дать о себе знать и негативные эффекты от этих тенденций. Об этом 16 июля заявил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов на телеканале «Россия 24».

«По сути дела Трамп делает для США очень патриотичную вещь, как минимум на первый взгляд — он выводит оттуда американские предприятия, обратно возвращает индустрию в США. Это выглядит очень хорошо», — заявил Маслов.

«Вопрос в том, что отложенный эффект от этого скажется через год, когда станет понятно, Китай переориентировался на экспортные и импортные операции на другие рынки, что США воссоздаёт свои области промышленности, и США начинают терять китайский рынок. Но в этом плане, как минимум, небольшая победа над Китаем, по крайней мере визуальная, очень-очень на руку», — указал он.