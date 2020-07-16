Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM Сбор урожая зерна в Ростовской области проводится с использованием беспилотных комбайнов. В этом убедился прибывший с рабочей поездкой президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

«Такое ощущение, что ты уже не комбайнер, ты — ассистент автоматизированной системы. <…> Мне кажется, что это очень серьезная вещь: 40% экономии урожая, более точный сбор урожая. Весь комплект окупается в большинстве случаев в течение одного сезона. Мы сейчас обсуждаем, чтобы в следующем году вообще можно было бы запустить все в автоматическом режиме — пока комбайнер нужен для того, чтобы вывести комбайн, развернуть его», — цитирует Грефа ТАСС.

В рабочих материалах поездки Германа Грефа в Ростовскую область отмечено, что беспилотный комбайн разработан в рамках инновационного проекта «Умное земледелие». Маршрут машины с автопилотом пролегает по заранее намеченной траектории, придерживаясь заданного пути с точностью до 10 см. В случае обнаружения на пути препятствий комбайн остановится автоматически.

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