Москва, , 15:23 — REGNUM Центральный банк РФ в дальнейшем будет снижать ключевую ставку более постепенно. Об этом 16 июля заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью Reuters.

По словам Заботкина, снижение будет более постепенным, поскольку значительная часть пространства для смягчения денежно-кредитной политики уже использована.

«Дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована», — сказал Заботкин.

Он отметил, что уровень ключевой ставки будет определяться таким образом, чтобы удержать инфляцию около целевых 4% на среднесрочном горизонте. При этом номинальная ставка будет зависеть от ожидаемой инфляции.

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