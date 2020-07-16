Москва, , 15:27 — REGNUM Даже частичный отказ от бюджетного правила чреват риском падения курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля рассказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По его словам, частичный отказ от бюджетного правила в вопросах финансирования дефицита бюджета возможно принесет ряд «сюрпризов». Кроме особенностей финансирования государственных расходов, бюджетное правило также влияет и на курс национальной валюты, фактически регламентируя валютные интервенции ЦБ и Минфина.

«Частичный отказ может привести к отказу от интервенций в случае роста волатильности и свободному падению курса рубля при новых проблемах на нефтяных рынках. В таком случае при нефти по $25−30 мы сможем увидеть доллар по 100−105 рублей», — сказал Манкевич.

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