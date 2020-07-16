Москва, , 15:15 — REGNUM Рост объёма заимствований вкупе с увеличением дефицита бюджета позволит перезапустить российскую экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля рассказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Экономист напомнил, что ранее Минфин РФ анонсировал увеличение программы займов до 5 трлн рублей в текущем году. В действующем законе о бюджете валовый объем заимствований Минфина на внутреннем рынке в 2020 году запланировал на уровне 2,3 триллиона рублей, а чистая сумма привлечения составляет 1,7 триллиона рублей.

«В целом увеличение дефицита бюджета и наращивание объема займов реально поможет перезапустить экономику, стимулирующие меры сейчас важны, как никогда, пусть и объем стимулирующих мер кажется недостаточным. Страна еще полностью не вышла из кризиса 2014−2015 годов, когда решили затянуть пояса, а в 2020 году впала в новый. Похвально, что государство не начало секвестрировать бюджет, как уже делали в 2015 году», — сказал Манкевич.

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