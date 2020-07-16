Саратов, , 15:27 — REGNUM В Саратовской области предприятия общепита не могут получить разрешение Роспотребнадзора на возобновление полноценной деятельности. Полноценное открытие кафе может быть только при переходе региона на третий этап снятия ограничений, область же только на 1-ом этапе, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Галина Архипова.

Саратовская область из-за высокого уровня количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией пока не перейдет даже на 2-ой этап снятия ограничений. По показателям объема тестирования населения на COVID-19 и количеству свободных коек в стационарах регион может двигаться дальше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 июля в Саратовской области открыты летние площадки кафе и ресторанов.

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