Москва, , 15:13 — REGNUM Больше всего подержанных кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) в январе — мае 2020 года было перепродано на авторынке Москвы. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего, по данным аналитиков, в России за отчётный период было реализовано 402 344 машин с пробегом сегмента SUV — на 7,8% меньше, чем в прошлом году. На московском авторынке за период с января по май 2020 года было перепродано 29 273 экземпляра подержанных кроссоверов и внедорожников (-19%).

На втором месте по количеству перепроданных кроссоверов и внедорожников оказалась Московская область. Здесь было перепродано 28 792 экземпляра таких авто, что на 18% меньше уровня прошлого года.

Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург. В январе — мае текущего года на местном авторынке было куплено 16 415 экземпляров подержанных машин сегмента SUV — на 5,6% меньше, чем в январе — мае годом ранее.

На четвёртом и пятом местах регионального рейтинга разместились соответственно Краснодарский край (13 390 ед.; —18,5%) и Свердловская область (12 681 ед.; +1,1%).

Напомним, самые большие продажи люксовых автомобилей с пробегом в мае 2020 года были в Москве. Там за отчётный месяц был продан 471 люксовый автомобиль, что на 42% меньше по сравнению с прошлым годом.

Читайте также: Назван регион — лидер в России по продажам новых автобусов