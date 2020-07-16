Москва, 16 июля 2020, 15:08 — REGNUM Российский бизнес подготовился к тому, чтобы оперативно вновь перейти в удаленный режим работы, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля сообщила пресс-служба этого вуза.
При этом, как пояснил экономист, и со стороны бизнеса проведен ряд изменений в бизнес-процессах, нацеленных на их оперативную возможность трансформации в «удаленку» так, чтобы этот переход сказался минимальным образом на потерях эффективности.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что показатели падения российского ВВП стали приближаться к уровню 2010 года по итогам девальвации.