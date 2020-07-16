Москва, , 15:08 — REGNUM Российский бизнес подготовился к тому, чтобы оперативно вновь перейти в удаленный режим работы, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля сообщила пресс-служба этого вуза.

«Применительно к России, где уровень цифровизации экономики показал взрывные темпы на фоне работы в удаленном режиме, можно предварительно предположить, что экономика не должна показать объемы «дополнительного проседания», превышающие 1% от ВВП, — сказал экономист, комментируя опасения руководителей МВФ по поводу удара второй волны коронавируса. — За такие показатели говорит тот объем действий, который был предпринят со стороны правительства в части помощи бизнесу и населению, а также проведенное в период временного затишья бизнес-активности согласование дополнительных инвестиций в инфраструктурные проекты».

При этом, как пояснил экономист, и со стороны бизнеса проведен ряд изменений в бизнес-процессах, нацеленных на их оперативную возможность трансформации в «удаленку» так, чтобы этот переход сказался минимальным образом на потерях эффективности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что показатели падения российского ВВП стали приближаться к уровню 2010 года по итогам девальвации.