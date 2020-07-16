Милан, Италия, , 15:07 — REGNUM Итальянский национальный институт социального обеспечения утвердил заявки 209 тысяч семей на получение так называемого «экстренного пособия», сообщили в ведомстве в четверг, 16 июля.

Общее число получателей пособия (вместе с членами семьи) — 518 тысяч человек, средний его размер — 572 евро.

При этом институт отклонил еще больше заявок на получение пособия, нежели утвердил — 223 тысячи. Еще 23 тысяч заявок находятся на рассмотрении.

Как сообщалось ранее, за данным пособием могут обратиться граждане, из-за эпидемии и экономических ограничений оставшиеся без доходов, его величина может составлять от 400 до 800 евро.

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