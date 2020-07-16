Москва, , 15:14 — REGNUM Действия Минфина РФ говорят о том, что бюджетное правило временно исполняться не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля рассказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Экономист напомнил, что дефицит бюджета по итогам первого полугодия 2020 года, согласно официальным прогнозам, составит 1,9−2% ВВП. В то же время никаких точных данных о размере дефицита к объему ВВП Минфин не дает уже второй месяц подряд. Годовой дефицит бюджета Минфин прогнозирует в районе 5%, но при условии, что антикризисный пакет будет полностью выполнен.

При этом доходы федерального бюджета за первое полугодие 2020 года составили 9,09 трлн рублей, 44% к утвержденному на год плану, что на 0,5 трлн ниже прошлогодних показателей. Разрыв между доходами и расходами составил 1 трлн рублей в пользу расходов.

«Отставание было бы еще больше, если бы не апрельское поступление в бюджет 1,066 трлн рублей, когда правительство купило контрольный пакет акций Сбербанка у ЦБ за счет средств ФНБ, полученные средства ушли в правительственный резервный фонд. Фактически, эта «сделка века» и так уже концептуально нарушала бюджетное правило и позволила перевести деньги из ФНБ на покрытие государственных социальных расходов», — заявил Манкевич.

Отметим, что бюджетное правило представляет из себя порядок распределения доходов с продажи нефти, согласно которым вся прибыль, полученная свыше цены 40 долларов за баррель, поступает не в бюджет, а накапливается в Фонде национального благосостояния.

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