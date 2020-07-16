Москва, , 14:53 — REGNUM Мировая экономика научилась «трансформироваться» в дистанционный формат работы, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля сообщила пресс-служба этого вуза.

Как пояснил экономист, комментируя слова главы МВФ Кристалины Георгиевой о том, что вторая волна пандемии коронавируса грозит дополнительными осложнениями экономического кризиса, риск второй волны распространения вируса рассматривается при оценке перспектив развития как мировой экономики, так и отдельных стран (в число которых входит и Россия). Но даже ущерб от текущей волны оценивается в 2020 году в объеме потерь до 3% мирового ВВП. Для России же это — до 5,5% от объемов ВВП 2019 года с перспективой поэтапного восстановления, начиная с 2021 года.

«Что же касается объемов потерь в случае повторного разворачивания Covid-19 (или его модификации), то конкретные цифры назвать весьма сложно, — признался экономист. — Но важно принять во внимание тот факт, что мировая экономика научилась «трансформироваться» в дистанционный формат работы, и с учетом этого опыта объемы нового падения не должны превысить 50% от полученного результата в период острой фазы распространения заболевания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Георгиевой, экономическая активность, пережившая в начале года беспрецедентный спад, начала в мире постепенно восстанавливаться.