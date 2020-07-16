Токио, , 14:55 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan представил свой обновленный логотип. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Логотип Nissan Nissannews

Первым авто марки, которое получило обновлённую эмблему, стал новый электрический кроссовер Nissan Ariya.

Стоит отметить, что логотип марки стал более современным. Он «отражает эволюцию человечества за последнее 20 лет». Эмблема стала тоньше, а её обрамление более стильным. Над созданием нового логотипа дизайнеры Nissan работали с 2017 года.

В техзадании к проекту эмблемы были жёсткие условия по выдерживанию стиля — он не должен был сильно отличаться от стиля исходного варианта логотипа. При этом логотип должен был получиться «тонким, легким и гибким».

Напомним, по результатам прошлого финансового года (он завершился 31 марта текущего года) убыток компании Nissan составил 671,2 млрд иен (порядка 6,3 млрд долларов).

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