Пермь, , 14:23 — REGNUM В Пермском крае минстрой разработал комплекс мер, которые направлены на привлечение подрядных организаций к участию в строительстве социальных объектов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Из-за дешевых контрактов крупные и устойчивые компании отказывались от участия в тендерах, где речь шла о строительстве домов для льготников, больниц, детских садов, школ и других социальны объектов. Проблему решили, утвердив во II квартале 2020 года новые индексы изменения сметной стоимости строительства в регионе. В среднем по сравнению с I кварталом они увеличены на 14%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 41%. По ряду объектов индексы теперь выше, чем в соседних Свердловской, Челябинской, Кировской областях и Удмуртии.

По словам замминистра, начальника управления капстроительства Дмитрия Соловова, по экспертным оценкам, рентабельность социальных объектов в среднем должна повыситься минимум на 10−12%.

С 2020 года потерял актуальность вопрос авансирования подрядчиков. Теперь закупочные процедуры объявляются с учетом авансов, который в зависимости от сложности объекта может быть увеличен до 30%. Кроме того, Управление капстроительства приняло решение об организации адресной работы подрядными организациями для оказания своевременной поддержки.