Самара, , 14:13 — REGNUM Более 100 медицинских работников получат выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Самарской области. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, с помощью этих программ на территории области решают проблему нехватки медицинских сотрудников в сельской местности. Они реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранения».

По словам чиновников, с 2014 года по 2019 годы в районные больницы и малые города прибыл 751 врач. Каждый специалист получил по одному миллиону рублей. Кроме этого, в эти населенные пункты приехал 61 фельдшер. Этим специалистам было выплачено по 500 тысяч рублей. Все получатели заключили договоры, согласно которым они обязаны отработать в медицинском учреждении не менее пяти лет.

Отмечается, что согласно плану в текущем году выплаты будут произведены 70 врачам и 33 фельдшерам. При этом, в случае их трудоустройства в медицинские учреждения, которые относятся к удаленным и труднодоступным территориям области, врачам будет выплачено по 1,5 миллиона рублей, а фельдшеры получат по 750 тысяч рублей. В 2020 году выплаты уже произведены 16 врачей и 6 фельдшеров. Из них 10 врачей получили по 1,5 млн рублей, шесть фельдшеров получили по 750 тысяч рублей.

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