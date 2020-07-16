Симферополь, , 14:08 — REGNUM До 8 млн туристов способны принять курорты Крыма в течение года без ущерба качеству обслуживания. Об этом заявила 16 июля на пресс-конференции председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.

«Мое ощущение: до восьми миллионов туристов в год Крым на сегодняшний день готов и может принимать. Больше — уже большой вопрос», — цитирует Стамбульникову Интерфакс.

Такого же мнения придерживается доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета, кандидат географических наук Игорь Вахрушев, который отметил. что превышение ежегодного числа туристов в 8 млн даже на 500 тыс. существенно перегрузит инфраструктуру и скажется на качестве отдыха. По мнению эксперта, власти Крыма должны сделать упор на развитие дорожной сети, пляжей, мест размещения, чтобы расширять численность гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые десять дней июля Крым принял 400 тыс. туристов из других регионов России, до конца июля, по прогнозам, ожидается приезд около 1,5 млн гостей. В 2019 году турпоток в Крыму составил около 7,4 млн человек.