Москва, , 14:11 — REGNUM Экспериментальный фургон КиАЗ-3727 выставлен на продажу в Москве. Объявление размещено на портале Drom.ru.

Модель КиАЗ-3727 представляет из себя лёгкий коммерческий автомобиль. Он был создан специалистами НАМИ и УАЗ в 80-х годах прошлого века. Серийное производство данного авто должно было начаться на Кировобадском заводе в Азербайджанской ССР.

Но развал СССР и война в Карабахе не дали воплотиться этим планам в жизнь.

До сегодняшнего момента считалось, что ни одного КиАЗ-3727 не сохранилось. В общей сложности было построено шесть экземпляров данного авто.

Судя по размещенной продавцом фотографии, кузов фургона имеет неплохой вид. Но двигатель и коробка передач были демонтированы. Стоимость машины продавец оценил в 400 тыс. рублей.

Напомним, в КиАЗ-3727 должен был быть установлен бензиновый мотор УМЗ рабочим объёмом 2,5 литра, который сочетается четырёхскоростной механической коробкой передач и задним приводом.

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