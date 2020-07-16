Москва, , 14:00 — REGNUM Урожайность зерна в 2020 году в России будет сопоставима с показателями последних пяти лет. Об этом 16 июля заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас идёт речь об урожайности ранних и поздних яровых культур, и пропашных культур. Вот условия очень жаркой погоды, конечно же, сказываются не самым благоприятным образом. В то же время тут целый ряд факторов. К середине третей декады будет выпущен более точный прогноз валового сбора урожая. В регионах, где сильные дожди — почва становится слишком влажной. Там, где слишком жарко — отмечается щуплость зерна», — сказал Вильфанд.

Большинство метеорологов отмечает, что ситуация в первой половине июля была сложной. Тем не менее, они дают оптимистичный прогноз: валовый сбор зерновых культур будет на уровне средних значений последних пяти лет.

«Последняя пятилетка была очень урожайной. То есть с хлебом будем», — сказал Вильфанд.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Гидрометцентра РФ ответил, каким будет оставшееся лето

Читайте развитие сюжета: 2020 год может стать самым тёплым в истории наблюдений