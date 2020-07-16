Москва, , 14:02 — REGNUM По итогам последних пяти лет популярность байков в России выросла на 34%. Об этом сообщается на портале «Дром.ру».

Исследования рынка байков были проведены специалистами портала после анализа своей базы, которая состоит из более чем 180 000 объявлений о продаже мотоциклов.

Согласно исследованию, средний возраст мотопарка РФ составляет 14 лет. Около 25% мотоциклов младше пяти лет, а ещё 10% — байки нынешнего производственного года.

По полученным данным, российские покупатели более активно приобретают мотоциклы в апреле. Соответственно зимой желающих стать обладателем двухколёсного транспорта гораздо меньше.

Стоит отметить, что в России востребованы лёгкие байки для передвижения по бездорожью. К ним можно отнести: «кросс», «эндуро» и «питбайки».

Ранее дилеры японской компании Kawasaki Heavy Industrie в Индонезии приступили к продажам мотоцикла Kawasaki Ninja ZX-25R.

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