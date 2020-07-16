Москва, , 13:43 — REGNUM Развитие сферы информационных технологий в России снизит зависимость экономики от энергоресурсов. Об этом 16 июля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства России.

По его словам, экономическая активность всё сильнее переходит в онлайн-режим, это позволяет рассчитывать, что IT-отрасль станет драйвером развития экономики.

«Развитие этого сектора позволит снизить нефтяную зависимость нашей экономики от энергоресурсов», — сказал Силуанов.

Министр рассказал о подготовленных поправках в Налоговый кодекс, позволяющих совершить «налоговый манёвр» в отрасли.