Москва, , 13:41 — REGNUM Мировое сообщество пока не выбрало единую стратегию борьбы с пандемией. При этом Россия обладает опытом и проверенными решениями для борьбы с коронавирусом, и готова ими делиться с другими странами. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«На днях глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал четыре сценария борьбы с коронавирусом, только два из которых доказали свою эффективность. Первый и, по всей видимости, наиболее благоприятный — это контроль над эпидемиологической ситуацией и эффективное разъяснение населению предпринимаемых мер. Второй — это когда крупных вспышек заболеваемости поначалу предотвратить не удается, но власти берут ситуацию под контроль, — рассказал эксперт, — При том, что вирус в мире бьет новые рекорды по количеству зараженных, все больше стран отказываются от карантина. Глава ВОЗ заявил, что пока страны по всему миру пытаются найти баланс между борьбой с распространением коронавируса и восстановлением пострадавшей из-за ограничений экономики, ситуация вряд ли улучшится. Очевидно, что население многих стран устало от карантина и все менее охотно его соблюдает. И хотя эти меры по-прежнему необходимы, нужны и другие комплексные решения».

«Интересную стратегию предложил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о трех ее элементах, которые помогли России быстрее начать возвращаться к нормальной жизни. Страна стала одним из мировых лидеров по количеству проведенных тестов, производству эффективных лекарств против коронавируса и вскоре планирует массово производить собственную вакцину.

Без массового, быстрого и точного тестирования крайне сложно «открыть» экономику, особенно в таких областях, как международное сообщение и туризм.

В области лечения необходимы уже доступные противовирусные препараты, которые предотвращают развитие вируса на ранних и средних стадиях, и не дают ему перейти в более тяжелую.

Россия одной из первых получила эффективное средство для лечения коронавируса. Препарат «Авифавир», разработанный совместным предприятием РФПИ и «ХимРара», уже в начале июня был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Заявки на закупку этого препарата уже направили более 50 стран, в том числе из Южной Америки, где эпидемиологическая ситуация остается сложной.

Наконец, для эффективной борьбы с коронавирусом необходима вакцина. В мире разрабатывают более 140 вакцин, свыше 20 из них находятся на разных этапах клинических испытаний. Российская вакцина, разработанная Институтом им. Н.Ф.Гамалеи, имеет все шансы появиться на рынке одной из первых. Благодаря международным партнерствам ее выпуск может достичь 200 миллионов доз уже к концу года».

Готовность России делиться проверенными решениями очень важна, потому что справиться с пандемией можно только совместными усилиями всего мирового сообщества», — отметил Павел Данилин.