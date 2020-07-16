Краснодар, , 13:39 — REGNUM Сеть винных баров намерены развивать в курортных городах Краснодарского края в целях продвижения вина местного производства и в рамках исполнения поручения губернатора по борьбе с реализацией нелегального алкоголя, сообщили 16 июля в пресс-службе администрации города.

«Ещё несколько лет назад на Азово-Черноморском побережье департамент фиксировал массовое размещение объектов общественного питания, которые в нарушение действующего законодательства продавали алкоголь в розлив на вынос. Факты продажи контрафактной продукции выявлялись неоднократно. Сегодня рынок алкоголя претерпел существенные изменения. Наши сотрудники выявляют единичные незаконные каналы сбыта, составляют протоколы и изымают алкогольную продукцию», — прокомментировал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

При этом, отметил Куринный, формат винных баров на открытом воздухе популярен у отдыхающих, поэтому был разработан альтернативный — законный — проект.

Первым для реализации проекта сети винных баров был выбран Геленджик. Здесь установлены нестационарные объекты общественного питания с лицензиями на реализацию алкогольной продукции: гостям города и жителям предлагают вина местных производителей, а также черноморские мидии и устрицы. На очереди открытие таких баров в Анапе и Сочи.