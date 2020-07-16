Стокгольм, , 13:43 — REGNUM Northvolt, шведская компания, специализирующаяся на производстве аккумуляторов, получила многомиллиардный заказ от немецкого автомобильного концерна BMW. Предполагается, что развернутые мощности для реализации контракта позволят создать на территории Швеции тысячи новых рабочих мест.

По данным издания, сумма контракта оценивается в 20 миллиардов шведских крон ($2,2 млн). Его непосредственная реализация начнется в 2024 году. Northvolt будет производить аккумуляторы для немецких электромобилей BMW на заводе, который в настоящее время строится в Шеллефтео, расположенном неподалеку от восточного побережья на северо-востоке Швеции. Считается, что новый завод обеспечит тысячи рабочих мест для шведской экономики.

«Мы думаем, что на заводе будет создано 3 000 рабочих мест в дополнении к тому, что потребуется персонал для всех соответствующих нужд при его эксплуатации. Например, для сервиса. Так, что потребуется много рабочих мест в дополнение к этой цифре», — заявил директор Northvolt по связям с общественностью Джеспер Вигардт.