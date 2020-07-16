Брюссель, , 13:34 — REGNUM По итогам июня 2020 года продажи новых легковых машин в странах Евросоюза упали на 24,1% и составили 1 131 843 единицы. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

По данным АСЕА, в июне темпы падения продаж новых машин снизились по сравнению с маем более чем вдвое, при этом спрос еще полностью не восстановился. Всего же с января по июнь нынешнего года объём продаж автомобилей в ЕС составил 5 101 669 единиц, что на 39,5% меньше, чем год назад за аналогичный период.

Первое место по популярности среди новых авто в ЕС занимают машины Volkswagen. В прошлом месяце в Европейском союзе было продано 119 114 машин данного бренда, что на 29,3% меньше результата прошлого года.

Второе и третье места занимают соответственно французские марки Renault (108 196 ед.; — 15,1%) и Peugeot (74 399 ед.; — 16,6%).

Напомним, в июне текущего года с результатом 115 тыс. проданных новых авто (без учета LCV) авторынок России занял пятое место в Европе.

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